ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nachten Heinen zijn 'al korter' in aanloop naar Prinsjesdag

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 11:01
anp190826101 1
DEN HAAG (ANP) - De nachten van de minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) zijn "al korter". Dat zei de bewindsman voorafgaand aan een begrotingsraad, een extra ministerraad over de begroting. En hij verwacht dat de gesprekken alleen maar zwaarder worden.
De minister heeft nog altijd vertrouwen in de onderhandelingen. "Ik denk dat het gewoon kan om zowel links als rechts te verenigen", aldus Heinen. Volgens hem liggen de wensen inhoudelijk vaak dichter bij elkaar dan het lijkt. Hij wilde niet zeggen om welke mogelijk verenigbare wensen het gaat. Dinsdag gaven PRO en JA21 juist aan het niet voor zich te zien om de begroting samen te steunen.
Premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yesilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) zijn ook in gesprek met verschillende partijen; woensdag zijn CU, 50PLUS en SGP aan de beurt. Heinen voert losse gesprekken met oppositiepartijen "vanuit de inhoud". Volgens hem komen die processen volgende week weer bij elkaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

Doorbraak-maakt-goud-uit-lood-TW_nl

Wetenschappers maken per ongeluk goud van lood

vakantiedagen-wereldkaart

Nederland telt 29 vrije dagen. Iran 53.

c6caf1a3-9f42-4fad-b03f-f512b7996029

In de Randstad woon je krapper dan in de rest van Nederland

323623107_m

Deze simpele gewoonte helpt opvallend goed tegen angst en depressie bij jongeren

generated-image

Russen halen miljarden van banken: Angst groeit dat Poetin het anders inpikt.

Loading