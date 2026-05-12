Golden Dome-project van Trump kost 1,2 biljoen dollar

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Golden Dome-project van de Amerikaanse president Donald Trump gaat 1,2 biljoen dollar kosten (ongeveer 1 biljoen euro). Dat heeft de rekenkamer van het Amerikaanse Congres, de Congressional Budget Office (CBO), berekend. Het bedrag moet over de komende twintig jaar worden uitgegeven.

De Golden Dome moet de Verenigde Staten beschermen tegen raketten en is gebaseerd op de Israëlische Iron Dome. De aanschaf van het systeem zou het meeste geld kosten, waaronder een deel dat vanuit de ruimte zou opereren.

Vorig jaar kondigde Trump aan dat het project 175 miljard dollar (ongeveer 150 miljard euro) zou kosten. De CBO meldde diezelfde maand dat de kosten een stuk hoger kwamen te liggen, op maximaal 542 miljard dollar (460 miljard euro).