Burgemeesters prijzen inzet bij natuurbrand 't Harde

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 21:44
'T HARDE (ANP) - Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Elburg, waar 't Harde onder valt, prijst de inzet van de vele brandweermensen bij de natuurbrand. "Ik vind het prettig om te merken dat ons land zo goed georganiseerd is, dat uit het hele land tot Limburg aan toe hier brandweerkorpsen staan." Ook burgemeester Céline Blom van het naastgelegen Nunspeet spreekt "grote waardering" uit voor de hulpdiensten.
Van Schaik nam woensdagavond zelf een kijkje bij de brand. "Je ziet verbrande bomen, damp vanuit de grond komen en op bepaalde plekken ook vlammen." De gemeente staat in contact met Nunspeet, waar vanwege de wind de rook naartoe trekt. Blom kan zich voorstellen dat de situatie "spanning en onzekerheid" met zich meebrengt. "Op dit moment is er geen aanleiding om zelf in actie te komen. Ik vraag u daarom om rustig te blijven, de aanwijzingen van hulpdiensten te volgen en de officiële kanalen in de gaten te houden."
De brandweer verwacht niet dat het vuur nog verder uitbreidt.
