Nog onduidelijk of er ontploffingen waren bij oefeningen 't Harde

'T HARDE (ANP) - Het is nog niet duidelijk of er materiaal tot ontploffing is gebracht woensdag op het militaire oefenterrein bij 't Harde waar een grote natuurbrand ontstond. Dat meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Op het terrein Artillerie Schietkamp (ASK) waren meerdere oefeningen. Of er tijdens die oefeningen iets gebeurd is dat heeft geleid tot de brand wordt nog onderzocht.

Vanwege de droogte is het risico op natuurbranden in Nederland hoger dan normaal. De vraag rijst of het in die omstandigheden slim is om militaire oefeningen te houden. "Militairen moeten terrein hebben om te oefenen", reageert de woordvoerder. Wel zijn er protocollen voor de veiligheid, bijvoorbeeld als het droog is. Of die protocollen zijn opgevolgd, moet nog blijken uit onderzoek.

Op het terrein kan volgens de woordvoerder in theorie gebruik zijn gemaakt van zaken als schietmunitie, granaten en mijnen. Op dit moment is dus nog niet te zeggen of hier iets van is gebruikt.

Door de droogte kon de brand zich uitbreiden tot een gebied van 500 hectare.