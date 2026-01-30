ECONOMIE
Burgemeesterscollectief blij met 'forse investering' in politie

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 16:01
anp300126202 1
NIJMEGEN (ANP) - De regioburgemeesters, een overleg van burgemeesters over veiligheid, zijn "enorm blij" dat de nieuwe coalitie "fors investeert met 512 miljoen euro structureel in de rechtsstaat en de politie", meldt het collectief in reactie op de kabinetsplannen.
"Wij verwelkomen de investeringen in onze veiligheid en weerbaarheid", aldus Hubert Bruls, voorzitter van de regioburgemeesters. Eerder uitten zij, met vele andere partners, hun grote zorgen over de financiële staat van de politie.
Volgens Bruls is er een grote opgave voor de politie om de basis op orde te brengen en tegelijkertijd nog op een aantal onderdelen noodzakelijke investeringen te doen. "Dit moet zorgvuldig gebeuren. Een politie dicht bij onze burgers en zichtbaar aanwezig in onze straten en wijken en online", zo spreekt hij zijn ambitie uit.
De tien regioburgemeesters overleggen regelmatig op landelijk niveau met onder meer de minister van Justitie en Veiligheid en de korpsleiding van de politie.
