Dassen (Volt) mist keuzes in coalitieakkoord

DEN HAAG (ANP) - Volt-leider Laurens Dassen is blij dat er "weer een normaal regeerakkoord" ligt, maar mist daarin wel enkele keuzes op onderwerpen die hij belangrijk vindt. Zo mist hij de keuze voor een Europees leger "waar Trump 'U' tegen zegt", miljarden voor groene industrie en een minister van Digitale Zaken.

Op Bluesky schrijft Dassen met zijn partij "het Europese, progressieve kompas" voor de coalitie te willen zijn. Hij is bereid om met de coalitie samen te werken "en eigen alternatieven voor te stellen wanneer het beter kan".

Volt heeft één zetel in de Tweede Kamer.