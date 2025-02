Bus met vrijgelaten Palestijnen aangekomen in Ramallah

RAMALLAH (ANP/RTR/AFP) - Een bus met vrijgelaten Palestijnse gevangenen uit de Israëlische gevangenis is aangekomen in Ramallah, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat is zaterdag te zien op televisiebeelden die live worden uitgezonden. Eerder op de dag heeft Hamas drie gijzelaars vrijgelaten in de Gazastrook. Het gaat om de vijfde uitwisseling sinds een bestand met Israël op 19 januari inging.

De vrijgelaten gevangenen stapten een voor een uit de bus, onder luid gejuich van de aanwezige menigte die zich al sinds zaterdagochtend had verzameld in Ramallah. In totaal worden 183 Palestijnen in vrijheid gesteld, zo zijn beide partijen eerder overeengekomen.

Israël en Hamas hadden al vier keer eerder gijzelaars en gevangenen uitgewisseld als onderdeel van het in januari gesloten bestand. In totaal ging het om dertien Israëlische gijzelaars die werden geruild voor 585 Palestijnse gevangenen. De komende weken komen nog zeventien gijzelaars vrij en laat Israël nog vele honderden Palestijnse gevangenen gaan. In de tweede fase van het bestand moeten de laatste gijzelaars vrijkomen en de oorlog definitief eindigen.