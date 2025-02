Geniet van deze 'zachte' dagen, er komt weer vorst aan

Het kan in het zuiden van het land vandaag zomaar een graad of 10, 11 worden. Wat een verwennerij. Maar het geluk is van korte duur: er komt weer vorst.

Zondag wordt het alweer kouder en 's nachts gaat het door het hele land vriezen. Zaterdag is dus een lichtpuntje: de zon zou zelfs tevoorschijn komen. Je krijgt bijna zin om naar buiten te gaan. In het zuiden dan, in het noorden waait er nog steeds een gure oostenwind, die je ambitieuze plannen in de kiem smoort.

Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur al hier en daar tot onder het vriespunt. Morgen is er nog af en toe zon, maar de zachte temperaturen zijn alweer ver te zoeken. Met 5 tot 6 graden is het echter nog wel warmer dan de rest van de week. Dan wordt het weer steenkoud.

Bron: RTL Nieuws