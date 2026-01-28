ECONOMIE
Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

Beroemd
door Désirée du Roy
woensdag, 28 januari 2026 om 14:24
ANP-543234585
Eva Jinek steekt op Matthijs van Nieuwkerk-wijze de loftrompet over haar gasten. Deze week was het de beurt aan Noa Vahle, sportverslaggeefster én dochter van Linda de Mol.
Eva deed alsof Vahle net was uitgeroepen tot beste verslaggeefster ter wereld, maar feitelijk interviewt ze gewoon voetballers, zoals zoveel verslaggevers dat doen. Ze werd een beetje neergezet alsof ze de nieuwe Linda de Mol gaat worden.
En dat gaat volgens tv-commentatoren niet lukken. “Noa is te afgemeten en te correct. Ze heeft een podcast met presentatievriendinnen Hélène Hendriks en Merel Ek en daar gedraagt ze zich behoorlijk De Mol-achtig. Het moet zoals zíj het wil”, stelt mediajournalist Mark Koster in De Telegraaf. Hij noemt haar humorloos en onecht. “Noa Vahle gedraagt zich als modelleerling uit de Linda-school. Ze blaast zich niet op, doet bescheiden en exploiteert een volks randje.”
Privé-baas Evert Santegoeds snapt ook niet waarom ze bij Eva zat. “Ik denk dat de mensen best nieuwsgierig zijn naar Noa Vahle, maar er moet natuurlijk wel wat te bespreken zijn. Je hebt The Roast, maar dit was het tegenovergestelde”, zegt hij in de podcast Strikt Privé
Bron: Mediacourant

