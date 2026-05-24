Verstappen derde in Grote Prijs van Canada, zege Antonelli

MONTREAL (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Canada als derde geëindigd. De viervoudig wereldkampioen moest de zege laten aan Kimi Antonelli in de Mercedes, die zijn vierde zege op rij boekte. Lewis Hamilton werd in de Ferrari tweede.

Voor Verstappen is de derde plaats zijn beste uitslag van dit jaar. De Red Bull-coureur was na een moeizame start van het seizoen twee weken geleden als vijfde geëindigd in Miami. Dat was toen zijn beste resultaat. Verstappens teamgenoot Isack Hajar werd achter de Ferrari van Charles Leclerc vijfde.