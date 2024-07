Gouverneur Michigan prijst Biden: weet wat nodig is tegen Trump

WASHINGTON (ANP) - De Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan, Gretchen Whitmer, prijst president Joe Biden na zijn besluit niet meer mee te doen aan de presidentsverkiezingen. "Hij weet beter dan wie dan ook wat er nodig is om Donald Trump te verslaan", schrijft ze op X.

Whitmer, die de afgelopen weken is genoemd als potentiële presidentskandidaat, roemt Biden om zijn "bijzondere werk" van de afgelopen jaren. Ook laat de politica weten dat haar taak in "deze verkiezingsrace hetzelfde blijft" en dat is ervoor zorgen dat de Democraten worden verkozen boven de Republikeinse oud-president Trump. Ze omschrijft hem als een "veroordeelde crimineel" die de macht van het Witte Huis "misbruikt om zijn eigen rekeningen te vereffenen".

Whitmer sluit haar bericht af met de boodschap dat een nieuwe termijn voor Trump "volkomen verkeerd is voor Michigan".