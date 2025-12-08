ECONOMIE
Cambodja meldt burgerslachtoffers na Thaise aanval op grensregio

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 9:13
PHNOM PENH (ANP/AFP/RTR) - Bij Thaise luchtaanvallen in het grensgebied met Cambodja zijn vier Cambodjaanse burgers om het leven gekomen. Dat meldt Neth Pheaktra, de minister van Informatie van het land. Tien andere burgers zouden gewond zijn geraakt. Volgens Pheaktra vonden de aanvallen plaats in de grensprovincies Oddar Meanchey en Preah Vihear.
Eerder meldde Thailand al de dood van een Thaise militair, na onlusten in het grensgebied. Bij wijze van "zelfbescherming" reageerde het land door zijn luchtmacht in te zetten, aldus een woordvoerder. Premier Anutin Charnvirakul zei dat zijn land niet uit is op geweld, maar dat de Thaise krijgsmacht de veiligheid en soevereiniteit van het land zal beschermen.
De gevechten leidden deze zomer al tot 43 doden in het grensgebied. Honderdduizenden werden uit voorzorg geëvacueerd.
Een eerder door de VS uitonderhandeld staakt-het-vuren werd in november door Thailand geschonden, nadat militairen volgens het land gewond waren geraakt door een landmijn.
