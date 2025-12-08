Politie benadert 300 gedupeerden van beleggingsfraude

APELDOORN (ANP) - De politie Oost-Nederland gaat ongeveer driehonderd mensen benaderen die mogelijk zijn gedupeerd door beleggingsfraude. De politie wil ze informeren dat ze cryptogeld overmaken naar vermoedelijke oplichters, en adviseert ze daarmee te stoppen. Dat meldt de politie.

De gedupeerden kwamen in het vizier door een gezamenlijk onderzoek van Europol en het cryptoplatform Coinbase. Op dat platform kunnen mensen een 'wallet' openen om hun cryptogeld te beheren. Een wallet is een soort bankrekening. Uit onderzoek van Coinbase bleek dat ongeveer driehonderd Nederlandse gebruikers van het platform cryptogeld overmaakten naar verdachte wallets, die worden gebruikt om mensen op te lichten. Beleggingen blijken waardeloos en er wordt uiteindelijk niets uitbetaald.

De politie vraagt ook anderen die denken gedupeerd te zijn zich te melden. Omdat beleggingsfraude heel moeilijk is op te sporen, ligt de focus vooral op het voorkomen van meer schade en meer gedupeerden.