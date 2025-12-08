ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie benadert 300 gedupeerden van beleggingsfraude

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 9:06
anp081225050 1
APELDOORN (ANP) - De politie Oost-Nederland gaat ongeveer driehonderd mensen benaderen die mogelijk zijn gedupeerd door beleggingsfraude. De politie wil ze informeren dat ze cryptogeld overmaken naar vermoedelijke oplichters, en adviseert ze daarmee te stoppen. Dat meldt de politie.
De gedupeerden kwamen in het vizier door een gezamenlijk onderzoek van Europol en het cryptoplatform Coinbase. Op dat platform kunnen mensen een 'wallet' openen om hun cryptogeld te beheren. Een wallet is een soort bankrekening. Uit onderzoek van Coinbase bleek dat ongeveer driehonderd Nederlandse gebruikers van het platform cryptogeld overmaakten naar verdachte wallets, die worden gebruikt om mensen op te lichten. Beleggingen blijken waardeloos en er wordt uiteindelijk niets uitbetaald.
De politie vraagt ook anderen die denken gedupeerd te zijn zich te melden. Omdat beleggingsfraude heel moeilijk is op te sporen, ligt de focus vooral op het voorkomen van meer schade en meer gedupeerden.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

130699708_m

Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je hart beschermen

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

kantoor wordt ontmoetingsplek thuiswerken is productiever1619673627

Is thuiswerken goed voor je? Een nieuwe studie komt met het antwoord

5f562cf0-7f01-44ac-ad55-754dd148e3a9

Waarom het Songfestival gedoemd is

spotify lijdt verlies na forse investeringen in podcasts1666757783

Je Spotify Wrapped al bekeken? Wat je luisterleeftijd zegt over jou

Loading