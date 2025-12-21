Camiel Jansen benoemd tot nieuwe Componist der Nederlanden

UTRECHT (ANP) - Camiel Jansen is de nieuwe Componist der Nederlanden. Dat is zondag bekendgemaakt in TivoliVredenburg Utrecht tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van de titel. De 34-jarige Jansen is de zesde Componist der Nederlanden en volgt Anne-Maartje Lemereis op, die de afgelopen twee jaar ambassadeur was van het Nederlandse muziekleven.

De Componist der Nederlanden, voorheen Componist des Vaderlands, behartigt twee jaar lang de belangen van musici en componisten en kan muziekstukken schrijven die met de actualiteit te maken hebben.

De jury werd "getroffen door de energie waarmee Jansen zijn liefde voor het componeren deelt. Zijn combinatie van muzikale diepgang, maatschappelijke betrokkenheid, genereuze persoonlijkheid, verbeeldingskracht en jeugdig enthousiasme maakt hem een ideale vertegenwoordiger van het Nederlandse componeren." Hij schrijft hedendaags klassiek, jazz en filmmuziek.

Tijdens zijn ambassadeurschap wil Jansen laten horen dat "de vermeende afstand tussen mensen" op cultureel, sociaal en ideologisch vlak "vaak veel kleiner is dan wordt gedacht", stelt de organisatie achter de titel. Zelf zegt hij dat hij "projecten wil organiseren die klank geven aan de kloof, in de concertzaal en op straat."