Canada legt 200 miljoen bij voor Amerikaanse wapens voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP/RTR) - Canada investeert nog eens 200 miljoen dollar in Amerikaanse wapens voor Oekraïne. Ook steekt het land 35 miljoen in het NAVO-steunfonds. Dat zegt buitenlandminister Anita Anand, die in Brussel is voor een overleg met andere NAVO-lidstaten.

Voor die bijeenkomst benadrukte secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte dat het voor het militaire bondgenootschap nog altijd topprioriteit is om Oekraïne in een zo sterk mogelijke positie te houden. Onderdeel van die strategie is het financieren van het zogenoemde PURL-programma, waarmee westerse landen gezamenlijk Amerikaans wapentuig inkopen voor het land in oorlog. Onder meer Amerikaanse Patriot-luchtafweer is zeer gewild door Kyiv.

Eerder deze week kondigden Duitsland en Polen ook al aan meer te zullen bijdragen aan een PURL-pakket. Met een Noorse toezegging eerder op woensdag is de financiering van dat wapenpakket nu rond.