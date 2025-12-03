ECONOMIE
Cultuursector bezorgd over bezuinigingen bij NPO

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 9:09
AMSTERDAM (ANP) - De taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerking van ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties, maakt zich zorgen over het verdwijnen van veel culturele programmering bij de publieke omroep. De sector wordt hierdoor hard geraakt, waarschuwt de taskforce in een brief aan de Tweede Kamer.
Volgens de branche gaat er door de bezuinigingen meer verloren dan alleen programma's. "Het raakt de structuur die cultuur zichtbaar maakt: van talentontwikkeling tot culturele diversiteit, van regionale stemmen tot nieuwe artistieke vormen", staat in de brief. "Uitingen die de verbeelding prikkelen, generaties verbinden, ons voorbij de eigen bubbel laten kijken en empathie oproepen voor andere perspectieven."
De taskforce vindt het ook zorgelijk dat er eerst wordt bezuinigd en daarna het publieke bestel pas wordt herzien. Dat vergroot het risico dat kortetermijneffecten leidend worden, stelt de sector. De branche pleit daarom onder meer voor "gegarandeerde ruimte" voor cultuur, een structureel budget en fair pay voor makers en artiesten.
