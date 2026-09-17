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Jetten wil ook AI-veiligheidsinstituut in Nederland

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 12:35
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DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten wil dat Nederland net als andere Europese landen ook een veiligheidsinstituut krijgt voor kunstmatige intelligentie (AI). Hij reageerde positief op een voorstel van Volt-leider Laurens Dassen. Jetten wil zoiets het liefst opzetten samen met landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, die al zo'n instantie hebben.
Jetten zei ook dat Nederland volgende week rond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met gelijkgezinde landen in gesprek wil "om zelf vangrails en spelregels rond AI veel strakker in te kaderen". Het gaat onder meer om landen uit de Europese Unie. AI-grootmachten China en de Verenigde Staten sluiten daar niet bij aan.
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