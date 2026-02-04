CBR: rest van de dag geen praktijkexamens in het noorden

RIJSWIJK (ANP) - Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt woensdag de rest van de dag geen rijtesten, tussentijdse toetsen en praktijkexamens voor auto, motor- en bromfiets meer af in Groningen, Friesland en Drenthe. In deze provincies is code rood afgegeven vanwege gladheid door ijzel. De weerwaarschuwing geldt in Friesland en Drenthe tot 12.00 uur en in Groningen tot 14.00 uur.

De beroepsexamens voor bijvoorbeeld taxi en vrachtauto worden hervat zodra code rood vervalt. In Friesland en Drenthe kunnen vanaf 13.00 uur ook weer theorie-examens worden afgenomen, verwacht het CBR. In Groningen blijven de theorielocaties de hele dag gesloten.

"Alle uitgestelde examens, toetsen en rijtesten kunnen kosteloos en op korte termijn worden ingehaald", aldus het CBR. "Dat is mogelijk, omdat de reserveringstermijn voor het autorijbewijs op alle locaties tussen de één en vijf weken ligt. Daarnaast wordt overwerk ingezet om ook de gemiste motor- en bromfietsexamens in te halen."