Xi: Rusland en China moeten groot plan maken voor nauwe relaties

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 12:09
MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De Chinese leider Xi Jinping heeft president Vladimir Poetin van Rusland gezegd dat de twee landen een groot plan moeten maken voor de verdere ontwikkeling van hun relaties. De twee hebben een videogesprek gevoerd. Poetin noemde de banden met China "een belangrijke stabiliserende factor in een turbulente wereld".
Moskou en Beijing willen zoveel mogelijk samen optreden tegen het Westen. Ze willen volgens betrokken functionarissen dit jaar "een doorbraak" bewerkstelligen op het gebied van economische samenwerking.
Rusland lijdt vooral sinds de aanval van 2022 op Oekraïne onder westerse economische sancties. China stelt zich naar eigen zeggen neutraal op en heeft de aanval niet veroordeeld. China profiteert ervan dat Rusland zich moet afkeren van westerse economieën en de banden moet aanhalen met China.
China en Rusland delen een grens van ongeveer 4000 kilometer.
