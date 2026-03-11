CBS: uitstoot gestegen in 2025, klimaatdoelen verder uit zicht

DEN HAAG (ANP) - Het klimaatdoel van 2030 raakt verder uit zicht. Vorig jaar werd er 0,8 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2024. Dat melden het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en het RIVM/Emissieregistratie. In totaal werd 145,6 megaton CO2 en andere broeikasgassen uitgestoten in 2025.

In de Klimaatwet is het doel vastgelegd dat Nederland in 2030 zeker 55 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Dat is ook internationaal zo afgesproken. De doelen voor 2030 gelden als tussenstap voor een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Vorig jaar stootte men in Nederland 36 procent minder broeikasgassen uit dan in 1990. De komende vijf jaar moet de uitstoot met 8,7 megaton per jaar dalen om de doelen te behalen. Dat is veel forser dan tussen 1990 en 2024: in die jaren bedroeg de afname gemiddeld 2,4 megaton.

Elektriciteitssector

De stijging ten opzichte van 2024 komt vooral door de uitstoot in de elektriciteitssector. Hier stegen de emissies met 22 procent. Volgens het CBS was de elektriciteitsproductie hoger door meer vraag uit buurlanden België en Duitsland. "De toename van productie uit hernieuwbare bronnen was niet voldoende om hieraan te voldoen", laat het statistiekbureau weten. Hierdoor produceerde de sector meer elektriciteit uit fossiele bronnen, zoals kolen en aardgas.

Alle andere sectoren stootten evenveel of minder broeikasgassen uit. De industriesector stootte vorig jaar minder uit, omdat vooral in de chemie minder aardgas en olierestgas werd verbruikt. De emissies in de mobiliteitssector daalden ook, omdat meer mensen een elektrische auto bezitten.