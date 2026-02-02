CBS ziet vertraging Nederlandse bevolkingsgroei in 2025

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse bevolking is in 2025 gegroeid, maar wel minder snel dan het jaar daarvoor. Het CBS meldt op basis van voorlopige jaarcijfers dat de bevolking met 87.000 mensen groeide naar een totaal van 18,13 miljoen inwoners. Er kwamen bijna 14.000 inwoners minder bij dan in 2024. Dat betekent dat de Nederlandse bevolking voor het derde jaar op rij minder snel is gegroeid dan het jaar daarvoor.

De groei kwam, net als in de voorgaande drie jaren, volledig door migratie. In 2025 immigreerden bijna 307.000 mensen en emigreerden er 212.000. Per saldo kwamen er in Nederland 95.000 mensen bij door migratie, tegenover 108.000 in 2024.

Geboorte en sterfte hebben naast migratie invloed op de bevolkingsontwikkeling. Sinds 2022 overlijden er jaarlijks meer mensen dan er geboren worden en is sprake van natuurlijke krimp. In 2025 overleden er in Nederland 7500 meer mensen dan er baby's geboren werden.