Zelensky praat in Washington met wapenbouwers

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in Washington gesproken met twee grote wapenproducenten. Hij ging om tafel met Raytheon, dat Patriot- en Tomahawkraketten produceert. Ook sprak hij met vertegenwoordigers van Lockheed Martin, schrijft hij op X.

"We hebben gesproken over de productiecapaciteit van Raytheon, mogelijke paden om samen te werken aan het versterken van de Oekraïense luchtverdedigings- en langeafstandscapaciteiten en de vooruitzichten voor een gezamenlijke productie van Oekraïne en de Verenigde Staten", aldus Zelensky.

Daarnaast sprak de Oekraïense president met Lockheed Martin. "Ik heb specifieke behoeften van Oekraïne geschetst op het gebied van luchtverdedigingssystemen en de bijbehorende raketten, en van F-16-vliegtuigen."

Zelensky is in de Verenigde Staten voor een ontmoeting met president Donald Trump. Hij hoopt onder meer Tomahawks te krijgen. "We zien al dat Moskou ineens weer in dialoog wil zodra het hoort over Tomahawks."