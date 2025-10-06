MotoGP-kampioen Márquez mist twee races door breukje in schouder

MADRID (ANP) - Wereldkampioen Marc Márquez mist door een blessure de komende twee grands prix in de MotoGP, die van Australië en Maleisië. Nader medisch onderzoek in een ziekenhuis in Madrid heeft uitgewezen dat de Spaanse motorracer een breukje in zijn rechterschouder heeft opgelopen door zijn crash zondag in de Grote Prijs van Indonesië. "Gelukkig is de blessure niet ernstig, maar het is belangrijk om de hersteltijd te respecteren. Mijn doel is om voor het einde van het seizoen terug te zijn, maar zonder te overhaasten en goed te luisteren naar de artsen", meldde Márquez in een verklaring van het fabrieksteam van Ducati.

Márquez is dit jaar heer en meester in de MotoGP en stelde eind september in Japan al zijn zevende wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport veilig. Afgelopen zondag kwam hij in de eerste ronde van de race in Indonesië ten val.