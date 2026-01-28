CDA-fractie stemt als laatste ook in met coalitieakkoord

DEN HAAG (ANP) - Na D66 en de VVD heeft ook bij het CDA de Tweede Kamerfractie ingestemd met het coalitieakkoord dat de partijleiders eerder deze week sloten. Dat heeft partijleider Henri Bontenbal na een uren durend fractieoverleg bekendgemaakt.

Medeonderhandelaars Rob Jetten (D66) en Dilan Yeşilgöz (VVD) maakten rond middernacht al bekend dat hun fracties instemmen met de gemaakte afspraken. Het CDA had iets langer nodig voor de beoordeling van het akkoord dat de basis moet gaan vormen voor een minderheidscoalitie.