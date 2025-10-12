ECONOMIE
Een van de twee neergestoken personen in Leeuwarden overleden

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 22:45
LEEUWARDEN (ANP) - Een van de twee mensen die zondagmiddag in Leeuwarden waren neergestoken, is aan de verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van de regionale zender Omrop Fryslân. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. De aanleiding voor het fatale incident is ook nog niet bekend.
Het steekincident gebeurde rond 17.30 uur aan de Bleeklaan, net buiten het centrum van de Friese hoofdstad. Twee mensen werden daar neergestoken. Een van hen raakte ernstig gewond en bezweek ter plekke aan de verwondingen.
De politie hield na een oproep via Burgernet een verdachte aan voor de steekpartij.
