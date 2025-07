DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft dinsdag het plan van het CDA verworpen om het tweestatusstelsel waar het kabinet aan werkt pas in juni 2026 in te voeren. Daardoor is de steun van de christendemocraten onzeker, als er donderdag wordt gestemd over het volledige wetsvoorstel. Vooral in de Eerste Kamer is de steun van het CDA belangrijk.