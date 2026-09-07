CDU-leider in Saksen-Anhalt: mandaat om te regeren ligt bij AfD

MAAGDENBURG (ANP/RTR/AFP) - Het mandaat om te regeren ligt nu bij Alternative für Deutschland (AfD), stelt CDU-deelstaatpremier Sven Schulze van Saksen-Anhalt: "Wij zijn de oppositie". Zijn christendemocraten eindigden bij de deelstaatverkiezingen op de tweede plek, ruim achter de radicaalrechtse AfD.

Schulze deed zijn uitspraken tijdens een persconferentie met bondskanselier Friedrich Merz. De twee CDU'ers erkenden het verlies van hun partij. Die kreeg zondag 17,2 procent van de stemmen; in 2021 was dat nog 37,1 procent. Schulze zei "passende consequenties" te zullen trekken.

De CDU is een van de vele politieke partijen die samenwerking met radicaalrechts weigert. Dit cordon sanitaire, ook wel de Brandmauer genoemd, staat onder druk door de grote overwinning van de AfD. Die partij behaalde bijna 44 procent van de stemmen, net niet genoeg voor een absolute meerderheid in het parlement. Een AfD-regering is nog niet uitgesloten, omdat de linkse BSW samenwerking met de partij niet afwijst.