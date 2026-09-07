Meer dan een miljoen Volkswagens rijden op Nederlandse wegen. Het concern dat ze bouwt, keurde op 4 september het grootste herstructureringsplan uit zijn geschiedenis goed: de raad van commissarissen stemde unaniem in met een plan waarbij 50.000 banen verdwijnen, bovenop een eerdere ronde van eveneens 50.000.

Wat er precies is besloten

Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche onder vallen, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Het aantal modellen wordt gehalveerd. Voor de fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm is vanaf 2031 geen productiecapaciteit gegarandeerd, al onderzoekt Volkswagen of er alternatieven mogelijk zijn. Het plan draagt de naam Future Plan en is volgens CEO Oliver Blume het grootste herstructureringsplan bij het bedrijf ooit.

Van elke 100 euro omzet houdt Volkswagen nu zo'n 2,40 euro over. Het doel voor 2030: negen.

Waarom zo drastisch

Volkswagen Personenauto's zette in de eerste helft van 2026 voor 42,3 miljard euro om, maar hield daar slechts 995 miljoen euro aan operationele winst over, berekende TopGear. Skoda verdiende in dezelfde periode met veel minder omzet méér. Een oorzaak: de productiekosten in Duitse fabrieken bedroegen in 2025 gemiddeld 6.490 euro per voertuig, tegen 2.832 euro in andere Europese vestigingen, meldde Wirtschaftswoche. ING-econoom Rico Luman noemde de situatie tegenover de NOS urgent: fabrieken staan deels leeg en er zijn te veel mensen in dienst.

Welke modellen verdwijnen

Welke modellen precies sneuvelen is niet bekendgemaakt. Volgens de Duitse krant Bild krijgt de Skoda Fabia geen opvolger. Er komt ook geen volledig nieuwe Polo met verbrandingsmotor meer. De Tiguan, in Nederland de bestverkochte Volkswagen, lijkt voorlopig veilig.

Minder keuze bij de dealer

Niet alleen hele modellen verdwijnen. De keuzemogelijkheden bij de overblijvende modellen worden ook stevig beperkt: het aantal beschikbare opties kan met maximaal 75 procent afnemen. Die uitgebreide configuratiemogelijkheden maken de productie ingewikkeld en kostbaar, en door het aantal varianten terug te brengen wil Volkswagen de bouw eenvoudiger en goedkoper maken.

Wat de huidige VW-rijder ervan merkt

Wie nu een Volkswagen rijdt, hoeft niet te vrezen dat onderdelen van de ene dag op de andere onverkrijgbaar worden. Importeur Pon heeft het Nederlandse dealernetwerk de afgelopen jaren al fors ingekrompen en waar mogelijk merken samengevoegd. De echte pijn zit bij de fabrieken: Volkswagen kampt met een overcapaciteit van zo'n 500.000 auto's. De vakbond IG Metall heeft ondertussen aangekondigd zich fel te verzetten tegen massaontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten. Of alle plannen in deze vorm overeind blijven, is nog niet zeker.

Volkswagen blijft een van de grootste automerken op de Nederlandse weg. Maar het bedrijf dat die auto's bouwt, ziet er over vijf jaar fundamenteel anders uit.