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Politie onderzoekt 'brute' mishandeling Duitse judoka

Sport
door anp
maandag, 07 september 2026 om 14:25
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LEIPZIG (ANP/DPA) - De politie in Duitsland is een onderzoek gestart naar de mishandeling van de Duitse judoka Timo Cavelius. De olympiër belandde in het ziekenhuis met een kaakfractuur en twee gebroken tanden na een competitiewedstrijd in Leipzig.
Boosdoener was de Georgiër Akaki Japaridze, die doorsloeg na zijn verloren partij tegen Cavelius en drie keer met zijn vuist vol in het gezicht van de Duitser sloeg. Cavelius zal een operatie ondergaan en langdurig uitgeschakeld zijn. Hij mist de WK judo volgende maand in Azerbeidzjan.
De Duitse judobond (DJB) reageerde ontzet op de 'brute' mishandeling. "Een judoka die de mat op stapt, vertrouwt zijn veiligheid toe aan zijn tegenstander. Dit vertrouwen is de basis van onze sport. Deze actie heeft niet alleen Timo ernstig verwond, maar raakt ook iedereen die judo beoefent", aldus een woordvoerder van de DJB.
Voor Japaridze dreigt een levenslange schorsing.
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