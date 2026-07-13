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Cel voor Koreaanse oud-president om schenden financieringswet

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 9:32
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SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is in eerste aanleg veroordeeld tot twee jaar cel voor het schenden van wetgeving rond de financiering van politieke partijen. Ook is er beslag gelegd op onder diezelfde wet onrechtmatig verkregen geld.
Een lobbyist zou Yoon veertien keer gratis een opiniepeiling hebben gegund, in ruil voor het uitoefenen van druk op de nominatie van een van de kandidaten van zijn People Power Party. Yoon ontkende schuld en zei noch om de peilingen te hebben gevraagd, noch daar iets voor in de plaats te hebben beloofd. De lobbyist in kwestie werd veroordeeld tot één jaar en zes maanden cel.
Yoon werd aanvankelijk aangeklaagd van 58 vermeende gevallen van vriendendiensten, maar daarvan werden er dus slechts veertien bewezen geacht. Volgens de rechter stemden Yoon en zijn vrouw stilzwijgend in met het ontvangen van de gunsten, wat de rechtbank ziet als het aangaan van een overeenkomst met de lobbyist.
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