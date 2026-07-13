ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden en gewonden bij droneaanval in regio Moskou

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 9:27
anp130726061 1
MOSKOU (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Bij Oekraïense droneaanvallen op de regio rond Moskou zijn drie mensen om het leven gekomen en vijf gewond geraakt. Dat heeft het plaatselijke bewind maandag bekendgemaakt.
Volgens de gouverneur vielen de doden toen een drone neerstortte in de plaats Pionerski, in het district Istra. Drie mensen raakten daar gewond. Elders in de regio vielen nog twee gewonden. De gouverneur zegt dat de luchtverdediging in totaal 81 drones boven de regio Moskou heeft neergehaald. Op verschillende luchthavens in de regio werden vluchten vertraagd of geannuleerd door de drones.
Oekraïne voert de laatste maanden vaker aanvallen uit op Russisch grondgebied, met name op energie- en militaire doelen. Kyiv zegt daarmee te reageren op de aanhoudende Russische aanvallen op Oekraïne.
loading

POPULAIR NIEUWS

192329751_m

Wie als AOW’er gaat samenwonen, levert bijna 500 euro per maand in. Samenwoonboete houdt duizenden senioren gevangen in een te grote of ongeschikte woning.

158305867_m

Zo gigantisch duur is het om heen en weer naar Zuid-Frankrijk te rijden

163529693_m

Dit is wat echt slimme mensen gemeen hebben

shutterstock_2746071299

Koffie blijkt verrassende bondgenoot voor de lever – zelfs zonder cafeïne

shutterstock_2577903175

Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

shutterstock_2501384995

Waar is het leven het fijnst?

Loading