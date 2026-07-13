Doden en gewonden bij droneaanval in regio Moskou

MOSKOU (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Bij Oekraïense droneaanvallen op de regio rond Moskou zijn drie mensen om het leven gekomen en vijf gewond geraakt. Dat heeft het plaatselijke bewind maandag bekendgemaakt.

Volgens de gouverneur vielen de doden toen een drone neerstortte in de plaats Pionerski, in het district Istra. Drie mensen raakten daar gewond. Elders in de regio vielen nog twee gewonden. De gouverneur zegt dat de luchtverdediging in totaal 81 drones boven de regio Moskou heeft neergehaald. Op verschillende luchthavens in de regio werden vluchten vertraagd of geannuleerd door de drones.

Oekraïne voert de laatste maanden vaker aanvallen uit op Russisch grondgebied, met name op energie- en militaire doelen. Kyiv zegt daarmee te reageren op de aanhoudende Russische aanvallen op Oekraïne.