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Rijn en IJssel verbiedt oppompen grondwater in 10 natuurgebieden

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 17:23
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DOETINCHEM (ANP) - In en rond tien natuurgebieden in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel mag vanaf woensdag geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening. Het schap stelt dat de tijdelijke maatregel nodig is om in deze droge periode "onherstelbare schade aan kwetsbare natuur te voorkomen".
Het verbod geldt onder meer voor de natuurgebieden Wooldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpe ten oosten van Doetinchem. De maatregel geldt zolang de droogte voortduurt. Sinds half juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel.
Het schap gaat vanuit de lucht en op de grond controleren op de plekken waar het verbod geldt. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan onder meer een waarschuwing of een boete krijgen.
Het schap werkt in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe.
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