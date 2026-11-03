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Meer gemeenten moeten gft-afval scheiden, vindt Van Veldhoven

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat meer gemeenten gft-afval gaan scheiden. Dat is al verplicht, maar minister Stientje van Veldhoven (Klimaat, D66) wil uitzonderingen op die plicht schrappen uit de wet, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het is een van de maatregelen die ze voorstelt om afvalstromen landelijk meer op elkaar te laten lijken.
Op dit moment mogen gemeenten hun zogeheten bioafval nog samen met andere soorten afval inzamelen als scheiden technisch onmogelijk of heel duur zou zijn. "Het laten vervallen van deze uitzonderingsgrond kan tot meer eenduidigheid voor inwoners leiden en meer gescheiden bioafval opleveren", schrijft Van Veldhoven. Het gescheiden gft-afval kan volgens haar waardevolle stoffen zoals fosfaat opleveren, of worden gebruikt om groen gas op te wekken.
De D66-minister denkt ook aan een landelijk verplicht tarief voor restafval, maar pas als de maatregel rond gft-afval in werking is getreden. Verder wil ze duidelijker maken wat bij het plasticafval hoort.
Scholen
Mogelijk wordt afvalscheiding op scholen verplicht. De verschillende prullenbakken op scholen gaan op die manier meer op die in huis lijken, hoopt Van Veldhoven. Ze wil ook dat bedrijven verschillende soorten afval beter uit elkaar gaan houden, maar maakt nog niet concreet duidelijk hoe.
"Gemiddeld bestaat 80 procent van het restafval nog uit recyclebare materialen", schrijft Van Veldhoven. Ze wil afval behalve scheiden daarom ook beter sorteren, zodat minder afval in de oven belandt dat ook hergebruikt had kunnen worden.
De komende maanden werkt het kabinet de plannen verder uit.
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