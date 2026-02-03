ECONOMIE
Bond Marokko gaat in beroep tegen straffen na Afrika Cup-finale

Sport
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 17:39
RABAT (ANP/RTR) - De Marokkaanse voetbalbond FRMF gaat in beroep tegen de straffen die Marokko zijn opgelegd door de Afrikaanse voetbalbond CAF naar aanleiding van ongeregeldheden in de finale van de Afrika Cup in januari.
Marokko kreeg geldboetes van in totaal 315.000 dollar (ongeveer 266.000 euro) vanwege misdragingen van spelers en staf, waaronder het weghalen van de handdoek van de Senegalese doelman en het gebruik van laserlampjes. Ook kregen aanvoerder Achraf Hakimi en PSV'er Ismael Saibari schorsingen voor respectievelijk twee en drie wedstrijden vanwege het incident met de handdoek.
De finale tussen Marokko en Senegal liep uit de hand nadat gastland Marokko vlak voor tijd een strafschop had gekregen bij een stand van 0-0. De Senegalezen verlieten het veld. De strafschop werd uiteindelijk gemist en Senegal won met 1-0 door een doelpunt in de verlenging.
