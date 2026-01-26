ECONOMIE
Celstraffen tot 16 jaar geëist voor explosie woning Nieuwkuijk

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 11:20
anp260126100 1
DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank in Den Bosch celstraffen van acht tot zestien jaar geëist tegen drie mannen die terechtstaan voor een explosie bij een woning in het Brabantse Nieuwkuijk. Door de aanslag in de nacht van 15 op 16 november 2024 raakte een 50-jarige vrouw zwaargewond. Haar rechterbeen is geamputeerd. Ook aan haar linkerbeen liep ze zwaar letsel op.
Tegen de vermeende opdrachtgever Othman H. (32) uit Den Bosch eiste de officier van justitie de hoogste straf. H. zou Max V. (57) uit Rosmalen onder druk hebben gezet mee te werken en bezorgde bij hem het explosief.
V. hoorde een celstraf van twaalf jaar tegen zich eisen. V. schakelde de ernstig verslaafde en makkelijk te beïnvloeden Gerrit de J. (33) uit Den Bosch in om de klus te klaren. Tegen hem eiste het OM een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging. Gedragsdeskundigen achten hem verminderd toerekeningsvatbaar.
De rechtbank doet op 3 maart uitspraak.
