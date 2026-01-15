NY Times: Israël ontmoedigde Amerikaanse aanval op Iran

WASHINGTON (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Amerikaanse president Donald Trump gevraagd eventuele plannen voor een Amerikaanse aanval op Iran uit te stellen. Dat bericht de krant The New York Times, die zich baseert op informatie van een hooggeplaatste Amerikaanse regeringsfunctionaris.

Netanyahu zou Trump woensdag hebben gesproken. Onduidelijk is waarom hij toen zou hebben aangestuurd op het uitstellen van een aanval, maar bij een escalerend conflict zou ook Israël in de vuurlinie kunnen belanden. Ook Arabische landen hebben de VS naar verluidt verzocht Iran niet te bestoken uit vrees voor een groter conflict.

Trump had duidelijk gemaakt dat hij kon ingrijpen om betogers in Iran bij te staan. De Iraanse autoriteiten hebben hard opgetreden tegen protesten en volgens sommige schattingen zijn duizenden mensen gedood. De VS voerden vorig jaar ook luchtaanvallen uit op Iran en bombardeerden toen nucleaire installaties. Dat gebeurde tijdens een oorlog tussen Israël en Iran.