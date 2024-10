Centrumrechtse partij GERB aan kop in Bulgaarse verkiezingen

SOFIA (ANP/RTR/AFP) - De centrumrechtse partij GERB staat aan kop in de exitpoll van de verkiezingen in Bulgarije. De partij zou tussen de 25 en 27 procent van de stemmen hebben gekregen. GERB wordt gevolgd in de peilingen door de partijencoalitie PP-DB die werd gevormd voor de parlementsverkiezingen in 2023. Deze coalitie peilt rond de 15 procent.

Dit is de zevende verkiezing in vier jaar in Bulgarije, omdat de politieke partijen geen overeenstemming bereikten om een coalitieregering te vormen na de parlementsverkiezingen in juni. Toen won de partij GERB met ongeveer 24 procent van de stemmen. Het Oost-Europese EU-land wordt sinds 2020 bestuurd door kortstondige regeringen.