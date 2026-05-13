Cheetah ontsnapt uit verblijf in Beekse Bergen, park gesloten

HILVARENBEEK (ANP) - In safaripark Beekse Bergen is woensdag een cheetah ontsnapt uit haar verblijf, maar het dier is nog wel binnen het omheinde park. Uit voorzorg is het safaripark gesloten gebleven voor publiek. Medewerkers van het park weten waar de cheetah is en wachten op een goed moment om het dier te verdoven, laat een woordvoerster weten na berichtgeving hierover door Omroep Brabant.

Een verzorger merkte woensdagochtend op dat de cheetah ontbrak in het verblijf. Later traceerden ze het dier. Ze bevindt zich in een stuk bosachtig gebied en dat maakt het lastig om goed te kunnen schieten. Daarom wordt gewacht op een geschikt moment om dat te doen. Na de verdoving wordt ze teruggeplaatst in het verblijf, zo is de bedoeling. Dan kan het park ook weer open.

Volgens de woordvoerster is de situatie niet gevaarlijk geweest voor personeel of andere dieren. Hoe het dier heeft weten te ontsnappen, is niet duidelijk. Daarnaar wordt in een later stadium onderzoek gedaan.