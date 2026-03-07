Sablikova nam in Thialf afscheid met haar 'mooiste race ooit'

HEERENVEEN (ANP) - Martina Sablikova heeft met de 3000 meter tijdens de WK allround in Heerenveen afscheid genomen als schaatsster. De 38-jarige Tsjechische, jarenlang concurrente van Nederlandse schaatssters als Ireen Wüst, Irene Schouten en Joy Beune, kreeg een staande ovatie van het publiek in Thialf. "Voorafgaand aan de 3000 meter was ongelofelijk. Ik had nooit gedacht dat ik zo veel emoties zou voelen", zei de Tsjechische, die de tranen al voelde opkomen toen ze een groot applaus kreeg toen ze werd voorgesteld.

Sablikova reed haar laatste race al lachend, vertelde ze. "Als ik me zou kwalificeren voor het WK dan zou dit mijn laatste race zijn. Ik ben zo blij dat ik hier mag rijden en kon genieten van deze 3000 meter met Thialf. Dat was legendarisch voor mij, de mooiste 3 kilometer ooit."

De Tsjechische herinnerde zich hoe ze in 2003 voor het eerst deelnam aan een EK allround in Thialf. "Ik ging de trap op en wilde weer naar beneden, want ik was bang van al die mensen. Maar dan rij je er een tweede en derde keer en dan wil je hier rijden."