Een paar uur per dag achter je laptop en meer verdienen dan met een baan: op Instagram en YouTube lijkt daytraden een kortere weg naar financiële vrijheid. Volgens advocaat financieel recht Marius Hupkes verliest ongeveer tachtig procent van de mensen die het proberen hun geld, zegt hij tegen Pointer (KRO-NCRV). Daytraden betekent dat je aandelen, valuta of andere producten binnen een dag koopt en weer verkoopt.

Acht op de tien verliezen, schat een advocaat

“Daytraden is ongelooflijk riskant. Het is speculeren, eigenlijk bijna gokken”, zegt Hupkes. “Een hele kleine groep die er intensief en met veel verstand van zaken mee bezig is, kan er geld mee verdienen. Een enorm grote groep, denk aan tachtig procent, verliest gewoon keihard zijn geld.”

Dat is zijn schatting. Europese toezichthouders kwamen voor cfd’s, een populair product onder daytraders, op vergelijkbare cijfers uit: 74 tot 89 procent van de particuliere rekeningen verloor geld, meldde de Europese toezichthouder ESMA in 2018.

“Het is speculeren, eigenlijk bijna gokken.”

Een hefboom vergroot vooral je verlies

Bij veel tradingproducten handel je met een hefboom: de aanbieder leent je geld bij, zodat je met een veelvoud van je eigen inleg handelt. “Een hefboom kan voor grote winsten zorgen, maar het zorgt veel vaker voor grote verliezen”, zegt Femke de Jong van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een voorbeeld met de hoogste hefboom die in Europa voor particulieren mag, 30 keer bij grote valutaparen: met 1.000 euro inleg handel je voor 30.000 euro. Beweegt de koers 3,3 procent de verkeerde kant op, dan is je inleg in theorie weg. In de praktijk sluit de aanbieder je positie al als de helft van je inleg op is. Hupkes vergelijkt het met een casino. “Het balletje wil ook weleens een keer op het goede nummertje vallen. Dan krijg je een mooi aantal fiches toegeschoven en blijf je in het spel.”

De cursusverkoper verdient aan de cursus

Mensen die verliezen, gaan volgens Hupkes vaak een cursus volgen. “Toch verandert dat getal niet”, zegt hij. “Kijk je naar het verdienmodel van de finfluencers en de aanbieders van de Trade Academy, dan zie je dat ze geld verdienen niet met daytraden, maar met cursussen of toegangsgeld. Het risico ligt altijd bij de mensen die erin stappen.”

De AFM onderzocht in 2021 zo’n 150 finfluencers, mensen die op sociale media over beleggen posten. Sommigen kregen geld per klant die ze bij een beleggingspartij aanbrachten. Een finfluencer die je vertelt wat je moet kopen, geeft beleggingsadvies en heeft daarvoor een vergunning nodig. “Een risicodisclaimer is niet genoeg”, zegt De Jong.

Zo werkt een funded account

Bij een funded account betaal je toegangsgeld en krijg je een groot startkapitaal om mee te handelen. Maak je winst, dan deel je mee. Vaak moet je eerst een test halen, een challenge. “Lukt dat niet, dan ben je het hele bedrag kwijt. Wil je het opnieuw proberen, dan betaal je nog een keer”, zegt De Jong.

Bij Ufunded betaalden Nederlanders 1.400 tot 32.200 euro voor zo’n account, schrijft de AFM. Daarmee handelden ze in cfd’s met een startkapitaal van 45.000 tot 1.035.000 dollar. Ging een klant over de verlieslimiet, dan was hij zijn account en zijn inleg kwijt. Zo verdiende Ufunded aan klanten die verloren.

“Ze hebben er belang bij dat iemand blut wordt gespeeld”, zegt Hupkes. De Jong noemt het “een model dat bij een vergunninghouder niet zou kunnen”. De AFM waarschuwde in januari dat Ufunded zonder vergunning actief was. Volgens de toezichthouder maakten 1.279 Nederlanders samen meer dan 20 miljoen euro over. Het platform werkt inmiddels niet meer in Nederland.

“Ze hebben er belang bij dat iemand blut wordt gespeeld.”

Rekensom: zeven accounts bij Ufunded

Marja (54, niet haar echte naam) vertelde Pointer hoe het bij haar ging. Ze kwam via een cursus van Trade Academy bij Ufunded terecht en kocht zeven accounts. Alle bedragen zijn haar eigen uitgaven, per persoon:

Account 1: ruim 3.600 euro

Account 2: 5.800 euro

Alle zeven accounts samen: ruim 38.000 euro, grotendeels spaargeld

Uitbetaald: één keer ruim 1.100 euro

Per saldo is ze zo’n 37.000 euro kwijt, zonder de cursussen. Alleen de swingtradingcursus kostte haar al 2.000 euro. Ufunded had een regeling voor gedupeerden, maar de termijn daarvan is verlopen.

Wat je nu kunt doen

Check de vergunning. Op checkjeaanbieder.nl zie je of een partij een vergunning heeft of op een waarschuwingslijst staat.

Op checkjeaanbieder.nl zie je of een partij een vergunning heeft of op een waarschuwingslijst staat. Kijk naar het verliespercentage. Een cfd-aanbieder met Europese vergunning zet op zijn site welk deel van zijn klanten geld verliest.

Een cfd-aanbieder met Europese vergunning zet op zijn site welk deel van zijn klanten geld verliest. Wantrouw haast en hoge rendementen. De AFM noemt als rode vlaggen: onrealistisch hoge rendementen, beleggen als makkelijk geld en de druk om nu te handelen.

De AFM noemt als rode vlaggen: onrealistisch hoge rendementen, beleggen als makkelijk geld en de druk om nu te handelen. Heb je al betaald? Bel het Meldpunt Financiële Markten van de AFM, gratis via 0800-5400 540.

Wat dan wel werkt, is saaier, schrijft Pointer: spreiden, lage kosten en beleggen voor jaren in plaats van minuten.

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