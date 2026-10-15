Een paar uur per dag achter je laptop en meer verdienen dan met een
baan: op Instagram en YouTube lijkt daytraden een kortere weg naar
financiële vrijheid. Volgens advocaat financieel recht Marius Hupkes
verliest ongeveer tachtig procent van de mensen die het proberen hun
geld, zegt hij tegen Pointer (KRO-NCRV). Daytraden betekent dat je
aandelen, valuta of andere producten binnen een dag koopt en weer
verkoopt.
Acht op de tien
verliezen, schat een advocaat
“Daytraden is ongelooflijk riskant. Het is speculeren, eigenlijk
bijna gokken”, zegt Hupkes. “Een hele kleine groep die er intensief en
met veel verstand van zaken mee bezig is, kan er geld
mee verdienen. Een
enorm grote groep, denk aan tachtig procent, verliest gewoon keihard
zijn geld.”
Dat is zijn schatting. Europese toezichthouders kwamen voor cfd’s,
een populair product onder daytraders, op vergelijkbare cijfers uit: 74
tot 89 procent van de particuliere rekeningen verloor geld, meldde de
Europese toezichthouder ESMA in 2018.
“Het is speculeren, eigenlijk bijna gokken.”
Een hefboom vergroot
vooral je verlies
Bij veel tradingproducten handel je met een hefboom: de aanbieder
leent je geld bij, zodat je met een veelvoud van je eigen inleg handelt.
“Een hefboom kan voor grote winsten zorgen, maar het zorgt veel vaker
voor grote verliezen”, zegt Femke de Jong van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM).
Een voorbeeld met de hoogste hefboom die in Europa voor particulieren
mag, 30 keer bij grote valutaparen: met 1.000 euro inleg handel je voor
30.000 euro. Beweegt de koers 3,3 procent de verkeerde kant op, dan is
je inleg in theorie weg. In de praktijk sluit de aanbieder je positie al
als de helft van je inleg op is. Hupkes vergelijkt het met een casino.
“Het balletje wil ook weleens een keer op het goede nummertje vallen.
Dan krijg je een mooi aantal fiches toegeschoven en blijf je in het
spel.”
De cursusverkoper
verdient aan de cursus
Mensen die verliezen, gaan volgens Hupkes vaak een cursus volgen.
“Toch verandert dat getal niet”, zegt hij. “Kijk je naar het
verdienmodel van de finfluencers en de aanbieders van de Trade Academy,
dan zie je dat ze geld verdienen niet met daytraden, maar met cursussen
of toegangsgeld. Het risico ligt altijd bij de mensen die erin
stappen.”
De AFM onderzocht in 2021 zo’n 150 finfluencers, mensen die op
sociale media over beleggen
posten. Sommigen kregen geld per klant die
ze bij een beleggingspartij aanbrachten. Een finfluencer die je vertelt
wat je moet kopen, geeft beleggingsadvies en heeft daarvoor een
vergunning nodig. “Een risicodisclaimer is niet genoeg”, zegt De
Jong.
Zo werkt een funded account
Bij een funded account betaal je toegangsgeld en krijg je een groot
startkapitaal om mee te handelen. Maak je winst, dan deel je mee. Vaak
moet je eerst een test halen, een challenge. “Lukt dat niet, dan ben je
het hele bedrag kwijt. Wil je het opnieuw proberen, dan betaal je nog
een keer”, zegt De Jong.
Bij Ufunded betaalden Nederlanders 1.400 tot 32.200 euro voor zo’n
account, schrijft de AFM. Daarmee handelden ze in cfd’s met een
startkapitaal van 45.000 tot 1.035.000 dollar. Ging een klant over de
verlieslimiet, dan was hij zijn account en zijn inleg kwijt. Zo
verdiende Ufunded aan klanten die verloren.
“Ze hebben er belang bij dat iemand blut wordt gespeeld”, zegt
Hupkes. De Jong noemt het “een model dat bij een vergunninghouder niet
zou kunnen”. De AFM waarschuwde in januari dat Ufunded zonder vergunning
actief was. Volgens de toezichthouder maakten 1.279 Nederlanders samen
meer dan 20 miljoen euro over. Het platform werkt inmiddels niet meer in
Nederland.
“Ze hebben er belang bij dat iemand blut wordt gespeeld.”
Rekensom: zeven accounts
bij Ufunded
Marja (54, niet haar echte naam) vertelde Pointer hoe het bij haar
ging. Ze kwam via een cursus van Trade Academy bij Ufunded terecht en
kocht zeven accounts. Alle bedragen zijn haar eigen uitgaven, per
persoon:
- Account 1: ruim 3.600 euro
- Account 2: 5.800 euro
- Alle zeven accounts samen: ruim 38.000 euro, grotendeels
spaargeld
- Uitbetaald: één keer ruim 1.100 euro
Per saldo is ze zo’n 37.000 euro kwijt, zonder de cursussen. Alleen
de swingtradingcursus kostte haar al 2.000 euro. Ufunded had een
regeling voor gedupeerden, maar de termijn daarvan is verlopen.
Wat je nu kunt doen
- Check de vergunning. Op checkjeaanbieder.nl zie je
of een partij een vergunning heeft of op een waarschuwingslijst
staat.
- Kijk naar het verliespercentage. Een cfd-aanbieder
met Europese vergunning zet op zijn site welk deel van zijn klanten geld
verliest.
- Wantrouw haast en hoge rendementen. De AFM noemt
als rode vlaggen: onrealistisch hoge rendementen, beleggen als makkelijk
geld en de druk om nu te handelen.
- Heb je al betaald? Bel het Meldpunt Financiële
Markten van de AFM, gratis via 0800-5400 540.
Wat dan wel werkt, is saaier, schrijft Pointer: spreiden, lage kosten
en beleggen voor jaren in plaats van minuten.
Meer weten?