China hamert bij VN op soevereiniteit landen, specifiek Cuba

NEW YORK (ANP) - De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij zijn toespraak voor de Verenigde Naties gehamerd op het belang van soevereiniteit voor landen. Hij noemde daarbij specifiek Cuba, het land dat al maanden lijdt onder een economische blokkade die is opgelegd door de Verenigde Staten.

Han noemde de VS niet bij naam, maar sprak Washington wel duidelijk aan op de situatie in Cuba. "China roept het desbetreffende land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en onmiddellijk en volledig de blokkade en de sancties op te heffen", zei hij in New York.

De Chinese vicepresident stelde dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Hij zei daarna ook specifiek dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De VS begonnen afgelopen februari samen met Israël een oorlog tegen Iran. Teheran reageerde daarop door landen in de regio aan te vallen waar Amerikaanse militairen gelegerd zijn.