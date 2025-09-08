Aanpak vergrijzing is tegenstrijdig: 'Leidt tot spanningen'

De manier waarop de overheid omgaat met vergrijzing is vaak tegenstrijdig. "Dat leidt tot spanningen, ook in het dagelijkse leven van mensen", waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS).

Als voorbeeld noemt de raad het streven om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen, terwijl om hen heen supermarkten, bibliotheken, huisartsenpraktijken, buurthuizen en het openbaar vervoer verdwijnen. Het adviesorgaan vindt dat de overheid te weinig doet voor het behoud van zulke voorzieningen die mensen juist nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.

De kinderen en kleinkinderen van ouderen hebben ook te maken met die omgang door de overheid. Die wil aan de ene kant dat zij meer mantelzorg op zich nemen om de druk op de zorg te verminderen, "terwijl zij tegelijkertijd de druk voelen meer uren betaald te gaan werken". De RVS stelt dat burgers "verschillende kanten tegelijk op worden gestuurd".

Een ander probleem is dat de overheid te veel kijkt naar losse onderwerpen die met vergrijzing te maken hebben, terwijl die allemaal met elkaar te maken hebben. "Veroudering van de samenleving is van invloed op alle generaties en alle domeinen", aldus de RVS.