ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanpak vergrijzing is tegenstrijdig: 'Leidt tot spanningen'

Samenleving
door Redactie
maandag, 08 september 2025 om 11:11
bijgewerkt om maandag, 08 september 2025 om 11:54
ANP-533595643
De manier waarop de overheid omgaat met vergrijzing is vaak tegenstrijdig. "Dat leidt tot spanningen, ook in het dagelijkse leven van mensen", waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS).
Als voorbeeld noemt de raad het streven om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen, terwijl om hen heen supermarkten, bibliotheken, huisartsenpraktijken, buurthuizen en het openbaar vervoer verdwijnen. Het adviesorgaan vindt dat de overheid te weinig doet voor het behoud van zulke voorzieningen die mensen juist nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.
De kinderen en kleinkinderen van ouderen hebben ook te maken met die omgang door de overheid. Die wil aan de ene kant dat zij meer mantelzorg op zich nemen om de druk op de zorg te verminderen, "terwijl zij tegelijkertijd de druk voelen meer uren betaald te gaan werken". De RVS stelt dat burgers "verschillende kanten tegelijk op worden gestuurd".
Een ander probleem is dat de overheid te veel kijkt naar losse onderwerpen die met vergrijzing te maken hebben, terwijl die allemaal met elkaar te maken hebben. "Veroudering van de samenleving is van invloed op alle generaties en alle domeinen", aldus de RVS.

Lees ook

De vergrijzing slaat genadeloos toe in Nederland: deze schokkende grafiek toont het verschil met 1975De vergrijzing slaat genadeloos toe in Nederland: deze schokkende grafiek toont het verschil met 1975
De vergrijzing in beeld: straks twee keer zoveel gepensioneerden per 100 werkendenDe vergrijzing in beeld: straks twee keer zoveel gepensioneerden per 100 werkenden
ABN AMRO: kabinet doet veel te weinig aan impact vergrijzingABN AMRO: kabinet doet veel te weinig aan impact vergrijzing
Rapport: Nederland kan alleen komen te staan door vergrijzing EURapport: Nederland kan alleen komen te staan door vergrijzing EU
Vorig artikel

Code geel in Limburg om langdurige regenval

Volgend artikel

China hekelt maatregelen Trump om gijzeldiplomatie te bestrijden

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

ANP-535042416

Hoe Macron Frankrijk onregeerbaar maakt

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

anp070925057 1

Brekelmans spreekt Yesilgoz tegen: we kunnen GL-PvdA door peilingen niet uitsluiten

shutterstock_2606358891

Waarom je kaas veel beter zelf kunt raspen

anp070925069 1

Ouwehand haalt uit naar Yeşilgöz en Wiersma om 'leugens'