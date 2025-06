Nieuwegein wist niet van afwijkingen in bouw parkeergarage

NIEUWEGEIN (ANP) - De gemeente Nieuwegein wist niet dat de bouw van de vorig jaar ingestorte parkeergarage op sommige punten anders is uitgevoerd dan in de plannen stond. Daardoor deed de gemeente geen extra controles, stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert in een dinsdag verschenen rapport dat de garage kon instorten door zowel fouten in het ontwerp als gebreken in de uitvoering. Zo stelt de OVV dat de hellingbaanconstructie "op enkele punten" anders was uitgevoerd dan in de plannen van de architect.

De gemeente zegt ervan uit te gaan dat panden worden gebouwd volgens de verleende vergunning en zo niet, dat de gemeente daarover wordt geïnformeerd. Nieuwegein had ten tijde van de bouw van de garage een personeelstekort en moest dus keuzes maken. Omdat er geen signalen van afwijkingen in de bouw van de garage waren, gaf de gemeente geen prioriteit aan extra controles.