Rechtbank: beelden verkrachting Koningsdag achter gesloten deuren

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 10:07
anp091025118 1
AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam zal donderdagochtend beelden tonen van een verkrachting op Koningsdag in Amsterdam. Dat doet de rechtbank achter gesloten deuren, om de beelden met de verdachte Sirio S. (27) in beslotenheid te bespreken. Dit kondigde de rechtbankvoorzitter aan bij aanvang van de drukbezochte zitting.
De 27-jarige Sirio S. uit Italië staat terecht voor de verkrachting van een vrouw uit Ierland, op klaarlichte dag tussen het feestgedruis op straat. Op sociale media gingen beelden rond van de man die op de vrouw lag tussen geparkeerde auto's. Later verschenen ook filmpjes van enkele vrouwen die ingrepen.
De verdachte zei bij aanvang van de zitting zich weinig meer te kunnen herinneren. "Ik weet niet meer wat ik moet denken. Ik weet het niet zeker", zei S.
