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Drie aanhoudingen na gestaakt duel Cambuur - Go Ahead Eagles

Samenleving
door anp
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LEEUWARDEN (ANP) - Na afloop van de gestaakte wedstrijd SC Cambuur tegen Go Ahead Eagles, zaterdagavond in de Eredivisie, zijn drie aanhoudingen verricht. Een persoon werd gearresteerd voor de mishandeling van een politieagent in Leeuwarden. Het gaat om een 23-jarige man uit Raalte.
Twee andere personen zijn in Leeuwarden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Het gaat om een 21-jarige man uit Deventer en een 21-jarige man uit Olst.
De wedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles (4-0) werd zaterdag in de slotfase definitief gestaakt. Dat gebeurde nadat er voor de tweede keer vuurwerkknallen waren te horen. De drie aanhoudingen hebben daar niet mee te maken.
Confrontatie
De politieagent werd mishandeld toen een groep supporters uit het uitvak kwam en richting het parkeerterrein ging. Buiten stond een aantal agenten om de groep te begeleiden. Hierbij kwam het tot een confrontatie waarbij de agent meerdere keren is geslagen.
De politie sluit niet uit dat er ook aanhoudingen volgen vanwege het afsteken van vuurwerk.
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