Netanyahu: Trump wil met Iran-akkoord nucleaire dreiging wegnemen

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag gezegd dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het erover eens zijn dat elk definitief akkoord met Iran de nucleaire dreiging die uitgaat van Teheran, moet wegnemen.

In een bericht op Telegram stelde Netanyahu dat dit alleen kan worden bereikt door de Iraanse nucleaire verrijkingsinstallaties te ontmantelen en verrijkt nucleair materiaal van Iraans grondgebied te verwijderen. Hij voegde eraan toe dat Trump opnieuw het recht van Israël had bekrachtigd om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen op alle fronten, waaronder in Libanon.

Eerder op zondag schreef Netanyahu op X: "Iran zal nooit een nucleair wapen hebben."

Iran en de VS zouden op het punt staan een staakt-het-vuren met zestig dagen te verlengen. Een akkoord daartoe zou onder meer bepalen dat in die periode de Straat van Hormuz weer opengaat, terwijl er nog wordt onderhandeld over Irans nucleaire programma.