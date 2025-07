Bewoners Tuvalu vragen status 'klimaatvluchteling' aan in Australië

Meer dan 80 procent van de ruim 10.000 bewoners van de eilandstaat Tuvalu probeert een verblijfsvergunning in Australië te krijgen, omdat het lage eiland in de oceaan zou verdwijnen. Het eilandje tussen Hawaï en Australië is een van de kleinste en meest afgelegen naties ter wereld. De 25 vierkante kilometer Tuvalu liggen gemiddeld circa 2 meter boven het waterpeil van de oceaan.

Wetenschappers schatten dat Tuvalu over tachtig jaar door de opwarming van de aarde bijna helemaal onder water zal staan. Tuvalu en Australië hebben daarom een uniek akkoord gesloten. Hierdoor kunnen de bewoners van het eilandje aanspraak maken op een permanente verblijfsvergunning, omdat Australië hen erkent als klimaatvluchteling.