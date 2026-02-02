Kremlin bevestigt volgende overlegronde met Oekraïne in Abu Dhabi

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft bevestigd dat het diplomatieke overleg met Oekraïne en de VS woensdag en donderdag wordt hervat in Abu Dhabi. Het geplande overleg van afgelopen weekend ging niet door om planningsredenen, aldus het Kremlin.

In het emiraat vond eerder ook al een drielandenoverleg plaats. De Kremlinwoordvoerder zei dat Rusland en Oekraïne op sommige punten nader tot elkaar zijn gekomen, maar over complexere kwesties zou minder vooruitgang zijn geboekt.

Eerder meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky al dat het volgende overleg op 4 en 5 februari plaatsvindt. Hij zei dat zijn land klaar is voor een inhoudelijke discussie.

Donbas

Een van de struikelblokken in het overleg draait om de oostelijke Donbas-regio. Rusland eist dat Oekraïne zich daar terugtrekt, maar Zelensky heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt daar niets voor te voelen.

In het deel van de Donbas dat Oekraïne nog controleert, bevinden zich ook belangrijke fortificaties. Die opgeven zou het land kwetsbaar maken.