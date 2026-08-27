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Chinese premier bezoekt Tibet na dodelijk natuurgeweld

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 11:40
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GYIRONG (ANP/RTR) - De Chinese premier Li Qiang is in Tibet aangekomen voor een bezoek aan het door natuurgeweld getroffen grensgebied met Nepal, melden Chinese staatsmedia. Daar worden honderden mensen vermist.
De grensovergang in Gyirong is getroffen door een modderstroom als gevolg van de plotselinge overstromingen in Nepal. Aan de Chinese kant van de grens zijn zeker drie doden gevallen. Het aantal vermisten ligt op 558. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven om alles op alles te zetten bij de zoektocht naar en redding van de vermisten.
De premier leidt in Gyirong een delegatie bestaande uit functionarissen van verschillende ministeries. Ze zijn er volgens staatsmedia "om leiding te geven aan de reddings- en hulpverleningsoperaties en om reddingswerkers en getroffenen te bezoeken".
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