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Zomer van 2026 is warmste sinds begin metingen

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
donderdag, 27 augustus 2026 om 11:42
bijgewerkt om donderdag, 27 augustus 2026 om 11:52
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De zomer van 2026 is de warmste sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weeronline. De gemiddelde temperatuur komt uit op 19,3 graden en dat is 0,4 graden boven het vorige record uit 2018. Een temperatuur van 17,6 graden is gemiddeld voor de Nederlandse zomer.
De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus, maar het is al zeker dat 2026 het record pakt. De top tien van warmste zomers ooit bestaat inmiddels uit acht jaren uit deze eeuw. Alleen de zomers van 1976 en 1947 staan nog op die lijst.
De zomer telde in De Bilt 81 warme dagen met maxima van 20 graden of meer. Alleen in 2003 waren er meer warme dagen in De Bilt. Van 1996 tot 2025 werden gemiddeld 66 warme dagen per jaar geregistreerd. Het aantal zomerse dagen met 25 graden of meer kwam dit jaar tot 37, tegen 22 normaal. Elf keer was het meer dan 30 graden en twee keer steeg de maximumtemperatuur bij het hoofdstation tot boven de 35 graden.

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